В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.

«По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ», — сообщил суд в Weibo.