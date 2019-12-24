В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
«По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ», — сообщил суд в Weibo.
Двадцать четвертого апреля 2018 года в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун вспыхнул пожар, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы.(РИА Новости)
| 2019-12-24T10:30:37+00:00 24 декабря 2019, 11:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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