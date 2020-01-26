В Китае из-за коронавируса упал пассажиропоток

Пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул этого года из-за коронавируса сократился на 28,8% в сравнении с прошлым годом, обычно это самый загруженный для транспортной системы страны период, заявил на пресс-конференции в воскресенье заместитель министра транспорта Лю Сяомин.
«Все крайне обеспокоены темой поездок во время новогодних каникул и профилактикой распространения заболевания. Мы предприняли ряд экстренных мер, в результате мы видим, что пассажиропоток снизился. Вчера был первый день каникул, и наша статистика свидетельствует, что пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упал на 28,8%. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте сократился на 41,5%, авиаперевозки – на 41,6%, автомобильные – на 25%», — сообщил он.
По его словам, если бы не было чрезвычайной ситуации, то по опыту, все было бы наоборот, пассажиропоток бы вырос.
| 2020-01-26T15:50:24+00:00 26 января 2020, 20:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss