Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что мнения Киева и Пекина расходятся по ряду политических вопросов. Об этом сообщает издание «РБК — Украина».

Министр отметил, что несмотря на разногласия, Китай — главный торговый партнер Украины. Политические силы, которые пытаются помешать развитию экономического сотрудничества двух стран, действуют против интересов Киева, подчеркнул он.

По словам Кулебы, Украина и Китай выстраивают двусторонние отношения с учетом разных политических позиций по ряду вопросов.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что главный партнер Украины по безопасности — США.

«И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины», — заверил он.