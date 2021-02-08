В Киеве сотрудники закрытых телеканалов устроили пикет у бизнес-центра «Парковый»

Сотрудники трех закрытых оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в понедельник устроили пикет у бизнес-центра «Парковый» в Киеве, где проходит форум «Украина 30» с участием главы государства Владимиром Зеленским, посвященный борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент ТАСС, десятки представителей телеканалов выстроились на аллее с плакатами, на которых написано «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Конец свободы слова», «Зе нацизм».

Возле бизнес-центра много правоохранителей. Сейчас ситуация спокойная, протест проходит мирно. В то же время, по данным украинского издания «Страна» к месту проведения форума направляются представители ультраправой организации. Движение по Парковой дороге закрыто.

На прошлой неделе Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также к их владельцу — депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. В понедельник утром журналисты трех закрытых оппозиционных каналов вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста против ограничения на свободу слова.