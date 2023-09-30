Депутат фракции «Гражданское соглашение» в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян заявила, что власти обсуждают возможность прекращения вещания в республике российских телеканалов.

«Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление», — сказала она в интервью местному информационному порталу Factor.

По ее словам, эта тема в Армении якобы обсуждается уже давно. «Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела. Каждый раз, когда обсуждается вопрос, связанный с телевидением, всегда поднимается этот вопрос», — рассказала парламентарий. Бадалян утверждает, что материалы российских телеканалов являются «угрозой безопасности государства».

«Я думаю, что они [власти] предпримут какие-то шаги, когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги необходимо предпринимать, независимо от того, принесут они пользу или нет», — считает депутат.