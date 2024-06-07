В пятницу профсоюз южнокорейской Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55-летнюю истории компании. Таким образом работники технологического конгломерата добиваются повышения зарплаты.
Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.
Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.
Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.
«Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством», — заявил Reuters официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.
Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.
«Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним», — цитирует Reuters представителя компании.
По словам аналитиков, с которыми поговорило агентство Reuters, забастовка вряд ли мгновенно окажет влияние на производство или поставки полупроводников, однако создаст дополнительное давление на компанию Samsung Electronics, которая стремится к наращиванию влияния в области разработки искусственного интеллекта. (bbc.com)