Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.

Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.

«Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством», — заявил Reuters официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.

Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.

«Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним», — цитирует Reuters представителя компании.