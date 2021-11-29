Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что расследует дело по захвату власти в стране гражданами Украины и России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Ахметов позднее назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны». (gazeta.ru)