Министерства обороны и промышленности Казахстана обсудили проблемные вопросы оборонно-промышленного комплекса республики, в том числе необходимость диверсификации закупок вооружений и поиска новых рынков поставок в связи с геополитической ситуацией в мире и санкционными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны, передает ТАСС.

«С учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок, с учетом военно-экономической безопасности государства», — отметили в оборонном ведомстве. Также на совещании обсуждались вопросы технического сопровождения и ремонта парка вооружения и военной техники, освоения и локализации производства современных образцов техники и боеприпасов, говорится в сообщении.

По словам главы министерства промышленности Каната Шарлапаева, в республике стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта вооружений и военной техники — до 55%, модернизации — до 35%, современных производств — до 70%, сообщила пресс-служба.

Минобороны отмечает, что эти задачи будут решаться за счет расширения военно-технического сотрудничества, а также предоставления кредитов по низкой ставке предприятиям оборонной промышленности через фонд развития оборонно-промышленного комплекса.