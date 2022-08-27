Казахстанские власти решили приостановить до конца августа 2023 года экспорт военных товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства государства.

Уточняется, что участники заседания по вопросам оборонпрома рассмотрели и поддержали предложение мининдустрии о приостановке экспорта вооружений, техники и иных военных товаров.

В понедельник казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза, на котором рассматривали вопросы производства и импорта оружия.