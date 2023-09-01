Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации администрации главы государства, согласно которому упраздняются должности заместителей ее руководителя.
Как передает #, об этом сообщает ТАСС.
«В соответствии с данным документом в обновленную структуру администрации президента войдут: руководитель администрации президента; секретарь Совета безопасности; начальник канцелярии президента; помощники президента; советники президента; отделы администрации президента», — говорится в сообщении пресс-служба лидера страны.
Кроме того, учреждаются должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям; экономике, международным отношениям; праву, а также науке и инновациям.