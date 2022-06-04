Казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила переименовать марку нефти, поставляемую на экспорт через российские морские порты, чтобы не попасть под санкции против РФ, сообщает Reuters.

Нефть казахстанского производства, как отмечает агентство, не раз ошибочно принимали за российскую.

Ожидается, что с 6 июня поставляемое Казахстаном сырье будет называться Казахстанская экспортная смесь сырой нефти (KEBCO). По мнению нефтедобытчиков, переименование облегчит сбыт топлива и позволит добиться более высокой цены.

По данным Reuters, через российские морские порты проходит 20% экспортной казахстанской нефти.

Напомним, в шестой пакет санкций Евросоюза вогло поэтапное эмбарго на российскую нефть. Страны ЕС намерены отказаться от импорта нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми (aif. ru)