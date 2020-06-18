В Казахстане от COVID-19 скончались 100 человек

Число смертей в результате заражения коронавирусом на территории Казахстана за сутки выросло на 3, всего погибли ровно 100 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные комиссии по нераспространению COVID-19 в стране.

«Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 100 случаев с летальным исходом <…> Зарегистрированы три случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Всего в республике медики зафиксировали более 15,8 тыс. случаев заражения инфекцией. Почти 10 тыс. пациентов излечились от заболевания.