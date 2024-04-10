С начала паводков в стране эвакуировано 96 500 человек, в том числе 31 600 детей. Откачано более 8,5 млн куб.м талой воды.

Как передает #, oб этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

«В целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы в Коргалжынском, Атбасарском, Астраханском, Сандыктауском, Буландынском районах Акмолинской области. В пострадавшие регионы доставлено 167 900 кг гуманитарной помощи», – говорится в сообщении МЧС Казахстана.

В пяти областях Казахстана подтопленными остается 3 400 жилых домов и 336 дворовых территорий. На контроле местных властей находится 69 населенных пунктов, которые остались без транспортного сообщения.

Из-за паводков власти Казахстана ввели режим ЧС в десяти областях страны. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал стихийное бедствие крупнейшим по масштабам и последствиям за 80 лет.