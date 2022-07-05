Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов исключил переименование столицы — Нур-Султана — обратно в Астану. Его слова приводит издание Orda.

«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Я вам ещё раз говорю, что пока никаких оснований нет», –- сказал Тугжанов на встрече с журналистами.

Политик также прокомментировал перенос даты празднования Дня столицы, который с недавнего времени совпадает с днем рождения бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Мы празднуем не день рождения одного человека, мы празднуем День столицы. Ежегодно как отмечали день рождения города Нур-Султан, так и будет отмечаться. Вы знаете, что у нас запланировано много мероприятий. Они проходят в плановом режиме, начиная фактически с 1 июля. Это День домбры, Казахстан Барысы-2022 был посвящён Дню столицы. Все мероприятия с 1 по 8 июля проходят в рамках Дня столицы», — обратил внимание Тугжанов.

В январе 2022 года жители Астаны запустили сбор подписей за возвращение городу старого названия. Инициатива, однако, не получила должной поддержки. (gazeta.ru)