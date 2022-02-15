15 февраля в казахстанском городе Жанаозен, где в январе начались массовые протесты, начали забастовку работники нефтяной компании «Озенмунайгаз». Они выдвинули властям политические и социальные требования, пишет Казахская служба Радио Свобода – Радио Азаттык.

Протестующие собрались на автовокзале, откуда их обычно развозят по нефтепромыслам. Сотрудники организации потребовали от работодателя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Помимо этого, протестующие требуют от властей прекратить пытки и немедленно освободить задержанных участников январских митингов.

«Мы опечалены тем, что начавшийся в Жанаозене мирный митинг в ряде регионов Казахстана обернулся трагедией. Наши соболезнования семьям погибших. Содержащиеся под стражей не террористы, мы требуем остановить пытки и отпустить их! Мы требовали от властей проведения политических реформ. Однако нам подсунули все старое и закостенелое. Нужны новые перемены», – заявил один из протестующих Оразбай Турсынбай, лидер забастовки нефтяников 2011 года.

С требованиями выступили работники всех подразделений «Озенмунайгаза».