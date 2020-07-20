В Каталонии протестуют против визита короля Испании

Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония протестуют против визита короля Фелипе VI. Об этом пишет РИА «Новости».

Фелипе VI и его супруга королева Летисия должны посетить монастырь Поблет во время своей поездки по стране.

Сторонники независимости собрались в трех километрах от монастыря и отправились к нему с лозунгом «У Каталонии нет короля». Дорогу им преградили правоохранители.

Протестанты держат в руках эстелады, неофициальный флаг независимости, а также плакаты с зачеркнутой короной.