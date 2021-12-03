В Каспийском море были обнаружены и извлечены из воды человеческие останки.

Об этом АПА-Экономикс сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Тело было обнаружено некоторое время назад, извлечено из воды, но его личность пока не установлена. В настоящее время ведется расследование», — отметил И. Ахмедов.

Он также добавил, что это не сотрудник SOCAR, который пропал без вести 1 декабря.

Напомним, что электромонтер SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу пропал без вести на Нефтяных Камнях. Последний раз М.Намазова видели на рабочем месте примерно 05:45 1 декабря.