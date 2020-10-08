В Карабахе уничтожен один из лидеров сепаратистов — ФОТО

В результате контрнаступательной операции Азербайджанской армии по освобождению Карабаха был уничтожен один из лидеров сепаратистов — Ерванд Гаджиян.

Информацию распространил сайт «Новости Армении — news.am».

Было отмечено, что он воевал в составе армянской армии.

Согласно информации, власти Армении затрудняются с привлечением новобранцев к боевым действиям. Жители Армении не хотят отправлять своих детей воевать. Представители армянской общины тоже уклоняются от боя, бегут из Карабаха. По данным BBC, тысячи армян покинули Карабах. Власти Армении разместили часть из них в Горусе.