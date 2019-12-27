В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма «Один дома – 2»

«Как это часто бывает с фильмами, адаптированными для телевидения, «Один дома – 2″ был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету», — сказал сотрудник CBC, отметив, что телеканал таким образом стремился увеличить объем рекламы во время показа.

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.(РИА Новости)