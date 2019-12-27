В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма «Один дома – 2»

 Канадский телеканал СВС подтвердил, что удалил сцену с участием Дональда Трампа из фильма «Один дома – 2», где будущий президент США снялся в небольшом эпизоде.
О трансляции на СВС сокращенной версии фильма, который является традиционной частью рождественского телеэфира, сообщил ряд СМИ. Высказывались предположения, что эпизод был удален из-за неважных отношений Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Представитель телеканала Чак Томпсон заявил, что этот эпизод был вырезан из телевизионной версии пять лет назад, когда Трамп еще не стал президентом.
«Как это часто бывает с фильмами, адаптированными для телевидения, «Один дома – 2″ был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету», — сказал сотрудник CBC, отметив, что телеканал таким образом стремился увеличить объем рекламы во время показа.
В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.(РИА Новости)
| 2019-12-27T10:02:43+00:00 27 декабря 2019, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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