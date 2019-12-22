В Канаде двух человек задержали за угрозы премьер-министру Трюдо и мусульманам

Канадская полиция задержала двух жителей провинции Квебек в связи с распространяемыми ими угрозами в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо и мусульманской общины страны. Как передает  ТАСС, об этом сообщил телеканал СTV.

По данным полиции, мужчины, в частности, распространяли в социальных сетях призывы к убийству Трюдо и мусульман. Сообщается также, что задержанных подозревают в связях с канадской ультраправой организацией Storm Alliance. В ближайшее время мужчины предстанут перед судом, но точных сроков начала разбирательства не разглашается.

Других подробностей не сообщается.

| 2019-12-21T23:27:57+00:00 22 декабря 2019, 05:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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