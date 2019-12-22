В Канаде двух человек задержали за угрозы премьер-министру Трюдо и мусульманам

Канадская полиция задержала двух жителей провинции Квебек в связи с распространяемыми ими угрозами в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо и мусульманской общины страны. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал СTV.

По данным полиции, мужчины, в частности, распространяли в социальных сетях призывы к убийству Трюдо и мусульман. Сообщается также, что задержанных подозревают в связях с канадской ультраправой организацией Storm Alliance. В ближайшее время мужчины предстанут перед судом, но точных сроков начала разбирательства не разглашается.

Других подробностей не сообщается.