В какой валюте хранить сбережения простым гражданам?

В условиях кризиса стоит подумать, в какой валюте хранить сбережения. Назвать манат стабильной валютой в среднесрочной перспективе можно с большой натяжкой, поскольку цена нефти падает, а курс нашей денежной единицы обусловлен доходами от экспорта углеводородов. Население привычно хранит свои накопления в долларах, но курс мировой резервной валюты начал терять позиции.

Выбор валюты зависит от того, для какой цели и на какой срок хранятся сбережения, сказал в комментариях для # экономист Азер Мехтиев.

«Если граждане думают сохранить деньги на долгосрочную перспективу, то, конечно, важно их инвестировать в иностранную валюту – часть хранить в долларах, а часть в евро. Категорически не советую хранить накопления в национальной валюте, — говорит Мехтиев. – Диверсифицировать портфель сбережений нужно даже если накопления планируется отложить в краткосрочной перспективе. Т.е., если человек хочет не просто сохранить деньги, но заработать на них какой-то процент, если он собирается в дальнейшем тратить их в стране».

По словам собеседника, национальная валюта в Азербайджане пока стабильна, Центробанк удерживает курс маната к доллару:

«Полагаю, до конца года котировки маната к доллару не изменятся – на это есть целый ряд причин. Потому доллар стабилен к нацвалюте, а курс евро меняется. Исходя из этого лучше хранить деньги в евро. Повторюсь, что наиболее приемлемый вариант для хранения денег – диверсифицированный формат, когда накопления частично в евро и другой частью — в долларах. Это стабильные валюты и не думаю, что в перспективе с ними случится что-то неожиданное».

Между тем американская валюта уже довольно длительное время находится в свободном падении по отношению к другим денежным единицам. Сильнее всего доллар уступает евро. Свой вклад в этот процесс вносят прочие дензнаки. Казалось бы, открываются возможности заработать на волатильности, однако эксперты советуют гражданам не играть в валютные игры.

«Действительно, последнее время наблюдается тенденция повышения курса евро к доллару, — сказал # финансовый аналитик Акрам Гасанов. — Точнее, на самом деле происходит именно снижение курса доллара, что связано с политической ситуацией в США, предстоящими президентскими выборами, некоторой неопределенностью, пандемией, ударившей по Штатам сильнее, чем по Европе. Все это, конечно же, создает неопределенность. С другой стороны, понижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС, — Ред) делает в некотором роде не совсем выгодными для инвесторов вложения в ценные бумаги США. Учитывая перечисленные обстоятельства, сейчас более выгодными оказались вложения в евро, еще выгоднее вложения в швейцарский франк и даже японскую йену».

Однако эксперт рекомендует рядовым гражданам не играть в валютные игры, поскольку рынок очень нестабилен, зависим от ряда экономических и политических факторов, где обычным людям сложно предугадать перспективы.

«Если речь идет о сбережениях, лучше пытаться не заработать, а сохранить свои деньги, — продолжил он. – Идеальный вариант — диверсификация портфеля сбережений между евро, долларом, возможно, франком и фунтом стерлингов. В нашей стране наиболее распространенные иностранные валюты – евро и доллар, а потому оптимально разделить портфель сбережений по принципу 50/50, либо же можно использовать другое близкое соотношение 60/40. При этом я бы все-таки делал ставку на доллар, если кто-то хочет больше какой-то валюты. Потому что, скорее всего, после президентских выборов в Штатах установится относительная стабильность, а перспективы Европы не совсем понятны. Европа, в отличие от Штатов, не монолитна. Есть противоречия между странами ЕС, одни очень богаты, другие — крайне бедны, проблемы с миграционным потоком, геополитическая нестабильность».

В сложившейся ситуации должно превалировать стремление сохранить сбережения. Речь идет о людях, имеющих определенные накопления больше суммы, покрывающей их расходы на ближайшие полгода. Только в этом случае, по словам собеседника, можно считать, что у человека есть какие-то сбережения. Если же имеющиеся средства покрывают расходы только на полгода, их лучше хранить в национальной валюте, говорит Гасанов: «Поскольку сейчас понижаются и становятся нестабильными доходы и завтра может снова понадобиться нацвалюта, а менять евро и доллары на манаты дело затратное. Т.е., если у человека на полгода есть деньги, сумму сверх того можно, конечно же, держать в иностранной валюте. Это даже рекомендуется».