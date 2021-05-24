Американский сенатор Берни Сандерс назвал правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС террористической группировкой и сказал, что в правительстве Израиля есть «открытые расисты».

«Вам также нужно понять, что с годами правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху стало ультраправым крылом, и сейчас в израильском правительстве есть люди, которые являются открытыми расистами… Очень сложная ситуация. Есть ХАМАС — террористическая группировка. Есть правое израильское правительство, и ситуация становится хуже», — сообщил Сандерс в интервью телеканалу CBS News

Сенатор заявил, что США должны выступать против ХАМАС, но основная задача Вашингтона, по его словам, состоит не в том, чтобы чтобы «просто оказывать Израилю все большую и большую военную поддержку».

«Она (задача — ред.) — объединять людей, и мы не можем делать это в одиночку. Нам нужно международное сообщество», — отметил Сандерс. (РИА Новости)