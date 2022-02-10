Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Израиля тайно посетил Турцию в прошлом месяце и встретился с пресс-секретарем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии возможного визита президента Израиля Исаака Герцога, сообщил израильский новостной сайт Ynet.

Во время своего пребывания генеральный директор МИД Алон Ушпиз обсудил подготовку к возможному визиту Герцога с Ибрагимом Калыном, считающимся правой рукой Эрдогана и советником по дипломатическим вопросам, сообщает Ynet.

В прошлом месяце Эрдоган объявил, что Герцог посетит Турцию на фоне напряженных турецко-израильских отношений. В субботу Эрдоган сказал, что Герцог прибудет в середине марта.

Хотя Эрдоган несколько раз объявлял, что Герцог посетит Анкару, в прошлое воскресенье офис президента Израиля впервые признал «возможный визит».

На прошлой неделе израильские источники сообщили, что Герцог, вероятно, не ответил на приглашение Эрдогана из-за подозрений Израиля в отношении недавних усилий Турции по улучшению отношений между двумя странами. В то время как канцелярия президента Израиля в Иерусалиме отказывалась от комментариев до прошлого воскресенья, премьер-министр Нафтали Беннет фактически выразил сомнения в отношении усилий Турции по сближению.

«Я не исключаю встречи нашего президента с Эрдоганом», — сказал Беннет израильской газете Haaretz. Он выразил сомнение в намерениях Турции, но сказал, что предпочитает «играть на всех площадках, чтобы привести к стабильности на Ближнем Востоке и сосредоточить усилия на Иране».

Отношения между Турцией и Израилем были приостановлены после гибели девяти мирных жителей в результате израильского рейда на турецкую флотилию, перевозившую помощь для сектора Газа в 2010 году.

Сообщается, что визит Ушпиза в Турцию стал бы первым визитом высокопоставленного израильского чиновника почти за шесть лет. МИД Израиля отказался комментировать сообщение.