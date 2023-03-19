Главная военная прокуратура Израиля провела совещание по массовым обращениям солдат и кадровых офицеров и приняла решение — военнослужащим разрешено участвовать в протестах против «правовой реформы», так как эта протестная кампания не носит политического характера.

По закону Армия обороны Израиля вне политики. Это означает, что военнослужащим запрещено агитировать за те или иные партии, афишировать свою партийную принадлежность и участвовать в партийных мероприятиях. Должностные лица не имеют права использовать фото солдат или символы ЦАХАЛа в своих избирательных кампаниях, встречаться с солдатами во время предвыборных поездок по стране и т.п. Солдатам нельзя устраивать акции с партийной символикой (например, флагами Ликуда).

Кампанию протеста против “правовой реформы” военные юристы признали неполитической, то есть внепартийной. В демонстрациях участвуют люди самых разных политических взглядов, от левых антисионистов до правых религиозных поселенцев. Поэтому военнослужащим разрешили участвовать в демонстрациях, но с двумя ограничениями.

Во-первых, на демонстрации нельзя ходить в военной форме. Во-вторых, участвовать в акциях протеста могут офицеры в звании не старше полковника. Кроме того, военных просят держаться подальше от «горячих точек», где происходят стычки с полицией, и избегать обсуждения демонстраций, когда они находятся на службе. (israelinfo.co.il)