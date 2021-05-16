В Израиле при обрушении трибуны в синагоге пострадали десятки людей

В пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна в синагоге во время молитвы. В результате в воскресенье, 16 мая, пострадали около 60 человек, 10 из них получили серьезные травмы, сообщили спасательные службы. По данным израильских СМИ, погибли два человека. Данная информация пока не подтверждается официальными источниками.

В синагоге во время инцидента находились сотни человек, отмечавшие еврейский праздник Шавуот. По данным полиции, на трибуне находилось слишком большое число людей, и она не выдержала по их тяжестью. (DW)

| 2021-05-16T22:57:28+04:00 16 мая 2021, 23:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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