В Израиле при обрушении трибуны в синагоге пострадали десятки людей

В пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна в синагоге во время молитвы. В результате в воскресенье, 16 мая, пострадали около 60 человек, 10 из них получили серьезные травмы, сообщили спасательные службы. По данным израильских СМИ, погибли два человека. Данная информация пока не подтверждается официальными источниками.

В синагоге во время инцидента находились сотни человек, отмечавшие еврейский праздник Шавуот. По данным полиции, на трибуне находилось слишком большое число людей, и она не выдержала по их тяжестью. (DW)