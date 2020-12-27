В Израиле начался уже третий в 2020 году тотальный карантин

Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в 17:00 в воскресенье, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос. Список ограничений опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 17:00 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс. метров, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу или к месту разрешенной образовательной активности, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы. Штраф за нарушение составляет 500 шекелей», — говорится в сообщении.(РИА Новости)