Глава партии «Еш Атид» Яир Лапид намерен в течение дня во вторник уведомить президента Израиля Реувена Ривлина, что ему удалось сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта вместе с несколькими партиями, включая «Ямину», лидер которой Нафтали Беннет будет первым в ротации на пост премьера. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, после формального уведомления президента и спикера о достижении коалиционных соглашений, голосование о доверии новому кабмину в Кнессете (парламенте) должно быть назначено самое позднее через неделю, 9 июня. Kan указывает со ссылкой на собственные источники, что из канцелярии Ривлина Лапиду уже сообщили, что в его коалиционной заявке должен быть прописан состав кабмина, но подтвердили, что лидер «Еш Атид», получившей 17 парламентских кресел на выборах, может быть первую часть своего срока заместителем премьера, а Беннет, чья партия получила лишь семь мандатов в Кнессете, может это время возглавлять кабинет. До завершения мандата Лапида на формирование кабмина остается всего около 36 часов, а на последнем этапе коалиционных переговоров возникают затруднения, отмечает радиостанция.

Теоретически шансы сформировать «правительство перемен» у оппонентов Нетаньяху есть, но на практике до самого последнего момента, то есть, вплоть до голосования на пленарном заседании Кнессета по вопросу о доверии новому кабмину, стопроцентной гарантии, что им удастся прийти к власти, нет. (ТАСС)