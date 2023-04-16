Глава министерства окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что страна преодолела зависимость от российского газа. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, Италия сократила долю поставок газа из России до 10%, увеличив поставки из Африки и через Адриатическое море. Ранее доля импортируемого российского газа составляла 40%, отметил он.

Ранее сообщалось, что Италия планирует окончательно отказаться от российского газа уже до конца 2023 года. Об этом заявил в интервью Il Messaggero министр промышленности Адольфо Урсо.

По его словам, два комплекса, которые возводятся в Пьомбино и Равенне, будет введены в эксплуатацию к лету. Они будут производить 10 млрд кубометров газа, которые Италия как раз закупала у России в 2022 году. При этом в 2021 году страна закупала до 40% топлива от всего потребления у РФ, а в 2022 году этот показатель сократился до 16%.

В публикации добавили, что в Италии в последние несколько месяцев постоянно заявляют, что основная цель – найти альтернативных поставщиков газа, чтобы перестать закупать ресурсы у России.