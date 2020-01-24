В Италии заподозрили первый случай заражения коронавирусом

Первый в Италии случай заболевания, как предполагается, новым типом пневмонии зарегистрирован в Бари. Как сообщает в четверг Rai Radio 1, в городе на юге страны госпитализирована женщина, обратившаяся в местную больницу с симптомами гриппа, кашлем и повышенной температурой.

Как уточняет радиостанция, речь идет о певице, которая недавно вернулась из концертного тура по странам Востока, в ходе которого побывала в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка заболевания. В соответствии с распространенными министерством здравоохранения нормативами, пациентка была помещена в изолятор. У нее взяты все анализы, которые отправлены на изучение в римский национальный институт Спалланцани, специализирующийся на инфекционных заболеваниях.

Медицинско-санитарной процедуре в четверг утром в римском аэропорту Фьюмичино «Леонардо да Винчи» подверглись 202 пассажира с рейса China Southern Airlines, который прибыл из Уханя, покинув город прежде, чем местные власти объявили о прекращении с ним транспортного сообщения. Как указывает агентство ANSA, все они здоровы, ни у кого из них не были выявлены опасные симптомы.