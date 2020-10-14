В Италии зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В Италии за последние сутки зафиксировали 7332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это является наибольшим показателем в стране с начала пандемии. Об этом среду, 14 октября, сообщает TGCal 24.

Также за последние 24 часа в государстве были зафиксированы 43 летальных исхода из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали более 36 тыс. человек.

Предыдущий суточный антирекорд в Италии был зафиксирован 21 марта. Тогда медики за сутки выявили 6557 случаев коронавируса.

Накануне сообщалось, что в Италии вступили в силу новые карантинные меры. Соответствующий документ подписали премьер-министр страны Джузеппе Конте и министр здравоохранения Роберто Сперанца, передает RT. Были сокращены часы работы баров и ресторанов. Теперь они должны закрываться в полночь.

Также были приостановлены все состязания непрофессиональных спортсменов командных и контактных видов спорта.