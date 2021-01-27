В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.