Так называемый супер-сертификат COVID-19 вводится с cегодняшнего дня на территории всей Италии.

Как отмечает газета Corriere della Sera, согласно принятому ранее решению правительства, речь идет о необходимости предоставления такого «суперпропуска», основанного на справке о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, в таких общественных местах, как рестораны, кино, театры, ночные клубы.

Кроме того, наличие сертификата становится обязательным для проезда на любом общественном транспорте. Однако для пользования транспортом, в том числе дальнего следования (поезда, самолеты), достаточно базового сертификата, полученного на основании отрицательного теста на коронавирус. Такой же документ по-прежнему требуется для прохода на рабочее место и занятий спортом в спортзалах. В последний момент из-под обязательности «суперпропуска» были выведены музеи, архивы и библиотеки, где достаточно базового документа по результату теста.

«Суперпропуск» вводится повсюду по крайней мере до 15 января, вне зависимости от цветовой принадлежности региона, которая определяет степень эпидемических рисков. На данный момент желтой зоной объявлены только автономная провинция Больцано (где один из наиболее низких уровней вакцинации) и северо-восточная область Фриули — Венеция-Джулия. Там режим «суперпропусков» начал действовать на неделю раньше, чем везде.

Как отмечают власти, введение такого документа позволяет сохранить работу всех общественных заведений, а также полную наполняемость залов театров и кино. (ТАСС)