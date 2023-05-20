Более 36 600 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на северо-востоке Италии. Об этом сообщается на сайте Агентства территориальной безопасности и гражданской безопасности Эмилии-Романье.

Уточняется, что большинство жителей региона были эвакуированы в районе Равенны — 27 775 человек, в провинции Форли-Чезена — 4830 человек, а в районе Болоньи — 4012 человек, передает газета.ру.

По информации агентства, в связи с наводнением в Эмилии-Романье произошли около 305 оползней, а более 500 дорог оказались полностью или частично закрыты. В регионе действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению.

Как пишет Il Messagero, непогода привела к гибели 14 человек. По информации издания, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. Ожидается, что 21 мая она посетит наиболее пострадавшие районы.