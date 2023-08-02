Глава МИД Италии Антони Таяни заявил, что военное вмешательство стран Запада в ситуацию в Нигере станет новой колонизацией. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По словам Таяни, страны Запада должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере.

«Любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», — пояснил министр.

Он добавил, что Африка должна восприниматься Италией, Европой и странами Запада как главный собеседник, а не как пространство для колонизации.