В Испании вводят четырехдневную рабочую неделю

Власти Испании первыми в Европе вводят четырехдневную рабочую неделю, пишет The Guardian.

Нововведение предусмотрено пилотным проектом, детали которого до конца не выяснены. Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, ее поддержали власти.

Поучаствовать в эксперименте смогут все желающие компании — они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Работникам сохранят 100% заработной платы в первый год, далее будут постепенно сокращать.

Mas Pais предложила сократить рабочее время, потому что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что сказывается на производительности труда.

| 2021-03-15T20:25:45+04:00 15 марта 2021, 21:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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