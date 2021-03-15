В Испании вводят четырехдневную рабочую неделю

Власти Испании первыми в Европе вводят четырехдневную рабочую неделю, пишет The Guardian.

Нововведение предусмотрено пилотным проектом, детали которого до конца не выяснены. Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, ее поддержали власти.

Поучаствовать в эксперименте смогут все желающие компании — они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Работникам сохранят 100% заработной платы в первый год, далее будут постепенно сокращать.

Mas Pais предложила сократить рабочее время, потому что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что сказывается на производительности труда.