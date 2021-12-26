Парламент Испании принял закон, согласно которому запрещается курить на пляжах страны. Об этом информировала газета The Times.

Закон, одобренный в Сенате Испании, предоставит местным муниципалитетам полномочия запрещать курение на пляже, чтобы уменьшить загрязнение от окурков. Эта мера была внесена в качестве поправки партией Зеленых. За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере две тысячи евро.

Кроме курения, документом запрещено использовать на пляжах одноразовые пакеты и удалять асбест из построек. В то же время в нем зафиксированы поощрительные меры, чтобы жители страны возвращали пустую тару, такую как бутылки, обратно в магазин.

По данным издания, политика премьер-министра Испании Педро Санчеса направлена на охрану окружающей среды. По его инициативе, власти намерены до 2050 года сделать страну углеродно-нейтральной.