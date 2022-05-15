Испания готова принять международный конкурс «Евровидение» в 2023 году, если этого не сможет сделать Украина. Соответствующее заявление сделала в воскресенье директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

«RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации [конкурса в будущем году], и в случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <…> «Евровидению», — отметила Эисагирре, чьи слова приводит телерадиокомпания.

На 66-м песенном конкурсе в Турине победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.