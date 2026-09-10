Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России, Украины и США, если соответствующий запрос поступит от участников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Если от сторон поступит соответствующий запрос, Турция готова принять переговоры <…> и предоставить необходимые условия для их проведения», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям, направленным на прекращение конфликта между Москвой и Киевом.