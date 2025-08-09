Аляска готова принять саммит России и США, губернатор штата Майк Данливи приветствует его проведение.

«Я приветствую проведение встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным здесь, в замечательном штате Аляска. Аляска всегда была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, коммерческой деятельности и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — написал он в X.