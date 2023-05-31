Компания PLD Space отменила первый испытательный запуск испанской суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 из-за неблагоприятных погодных условий, пишет газета El Mundo.

В компании уточнили, что попытку запуска первой полностью разработанной и построенной в Испании ракеты отменили из-за порывов ветра, которые зафиксировали за несколько минут до начала обратного отсчета. «Стартовая площадка и ракета находятся в отличном состоянии, и команда решительно настроена на предстоящие дни», — говорится в заявлении PLD Space.

Отмечается, что пусковое окно, предоставленное Министерством обороны Испании, закрылось сегодня. Пока нет сведений о том, когда компания сможет снова попробовать осуществить запуск. Тест ракеты продлится 12 минут. Подъем Miura 1 на высоту от 50 до 80 километров может занять около шести минут. Затем начнется спуск с парашютами. В Атлантическом океане ракету заберет корабль.