Власти Ирана внесли более 20 граждан США в собственный санкционный список, связанный с нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель главы судебной ветви власти по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади, передает ТАСС.

«Американский режим не вправе нести знамя прав человека и вводить, обосновывая этим, санкции в отношении государств. На этом основании мы приняли решение внести в санкционный список физических и юридических лиц из США, причастных к нарушениям прав человека», — сказал он.