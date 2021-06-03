Следующий этап переговоров по ядерной сделке в Вене может стать заключительным. Об этом заявил в четверг глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи.

«По логике, следующий раунд [переговоров] должен стать последним, — цитирует его агентство ISNA. — Мне кажется, что мы еще на некотором расстоянии от заключения соглашения, но, конечно, мы недалеки от этого». При этом он отметил, что «предсказать исход переговоров на 100% нельзя».

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это предполагает снятие санкций Вашингтона с Тегерана, возвращение США в сделку и выполнение ядерных обязательств Ираном.

Представители стран — участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты продолжают работу над текстом будущей договоренности. (ТАСС)