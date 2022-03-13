Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания «Иран Ходро» в воскресенье запустила первый электрический автобус собственного производства, передает ИРНА.

Электробус является одним из семи продуктов, разработанных компанией «Иран Ходро» за последние 16 месяцев.

Производственная мощность электробуса составляет четыре единицы в день и около тысячи автобусов в год.

На церемонии представления электробуса присутствовали генеральный директор «Иран Ходро» и сотрудники Организации развития и модернизации горнорудной и горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО).

Ежегодно компания выпускает более 1 млн транспортных средств: легковых автомобилей (550 тысяч), автобусов, грузовиков, пикапов. По этому показателю «Иран Ходро» занимает 13-е место в мире.

Кроме Ирана производственные мощности «Иран Ходро» расположены в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале.