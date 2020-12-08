В Иране задержали лиц, связанных с убийством ученого-ядерщика

Несколько лиц, связанных с убийством физика-ядерщика и замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, задержаны.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — сообщил Абдоллахиан телеканалу Al-Alam.

Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.

По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.