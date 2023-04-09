В МВД Ирана заявили, что в стране начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные видеокамеры», чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. Об этом, как передает «Газета.Ru», сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.

Мера призвана предотвратить «напряженность и конфликт между гражданами» и «сопротивление закону о хиджабе».

По информации Reuters, нарушительницы будут получать уведомления «с предупреждением о последствиях».

Ранее власти Ирана заявляли, что в стране могут запретить посещать университет и прочие образовательные учреждения женщинам, которые отказываются носить хиджаб.