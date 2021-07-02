Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 127. Общее число летальных исходов возросло до 84 516.

Как передает Анадолу, согласно информации Министерства здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в Исламской Республике выявлено 13 836 новых случаев заражения COVID-19, 1 561 больной из этого числа госпитализирован.

Общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 3 232 696.

На лечении в отделениях интенсивной терапии находятся 3 196 больных с диагнозом COVID-19. От опасного вируса до сегодняшнего дня вылечились 2 902 140 жителей ИРИ.

Число проделанных тестов на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн человек, достигло 23 806 452.