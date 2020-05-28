В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента

Новым главой парламента Ирана стал экс-мэр Тегерана, бывший руководитель полиции и военный Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телерадиокомпания IRIB.
Парламент 11-го созыва, избранный в феврале, начал свою работу накануне. В четверг Галибафа голосованием депутатов выбрали его главой.
Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце 2019 года сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло, а недавно рассказал о намерении преподавать в университете.(РИА Новости)
| 2020-05-28T09:46:03+04:00 28 мая 2020, 13:32|12345 (Пока оценок нет)
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