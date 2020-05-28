В Иране впервые за двенадцать лет сменился глава парламента

Парламент 11-го созыва, избранный в феврале, начал свою работу накануне. В четверг Галибафа голосованием депутатов выбрали его главой.

Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце 2019 года сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло, а недавно рассказал о намерении преподавать в университете.(РИА Новости)