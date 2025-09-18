Министр иностранных дел Сирии при переходном правительстве Асаад аш-Шейбани в четверг, 18 сентября, посетит США для переговоров об отмене оставшихся американских санкций. Об этом в тот же день сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани посетит Вашингтон в четверг для переговоров на Капитолийском холме о бессрочной отмене оставшихся санкций против Сирии», — говорится в публикации.

Отмечается, что это будет первый визит главы МИД Сирии в США за более чем 25 лет.