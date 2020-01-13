В Иране уточнили, почему сбили Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит по причине недостаточной координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

«До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», – пояснил Беюки.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром восьмого января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

На минувшей неделе представители вооруженных сил Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, а трагедию повлек человеческий фактор. Лайнер пролетал рядом с военным объектом Ирана, из-за чего его приняли за вражеский объект.