В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ

МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.
«Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях», — сказал Хатибзаде в ходе брифинга, назвав результат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси значительным достижением дипломатии.
Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломат.(РИА Новости)