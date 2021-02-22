В Иране сообщили о договоренности по мониторингу со стороны МАГАТЭ

Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломат.(РИА Новости)